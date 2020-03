Disinfettare le strade, il sindaco di Gravellona: «Non è dimostrato sia utile e fa danni all’ambiente»

«Non è dimostrato che versare autobotti di disinfettante sulle strade sia di utilità contro la malattia, di sicuro fa un danno ambientale. Per esempio, distrugge la flora batterica del depuratore e, quindi, la vita dei fossi nei fiumi». Lo sostiene il sindaco di Gravellona Lomellina Francesco Ratti, voce fuori dal coro rispetto alle numerosissime amministrazioni comunali, di tutta la Penisola, che in questi giorni di emergenza coronavirus hanno ordinato operazioni straordinarie di lavaggio e pulizia per igienizzare le strade. La sua posizione è stata espressa attraverso un audio-messaggio trasmesso alla cittadinanza, dove si fa il punto sulla situazione coronavirus nel borgo d’arte lomellino (sotto è possibile ascoltarlo integralmente). Le stesse perplessità sono state confermate anche da Arpa Piemonte, che proprio oggi (domenica) attraverso una nota, ha spiegato: «Non vi è evidenza che spruzzare ipoclorito di sodio all’aperto, massivamente, sui manti stradali, possa avere efficacia per il contrasto alla diffusione del CODIV-19 dal momento che le pavimentazioni esterne non consentono interazione con le vie di trasmissione umana. Si ritiene invece che iniziative mirate, rivolte a superfici in ambiente interno o esterno destinate a venire a contatto con le mani, possano conseguire risultati migliori in ottica di prevenzione di diffusione del contagio. È comunque da sottolineare che l’ipoclorito di sodio, componente principale della candeggina, è sostanza inquinante che potrà nel tempo contaminare le acque di falda, direttamente o attraverso i suoi prodotti di degradazione».