Vigevano: da domani, con la Cri, scende in campo anche il comico Chiodaroli

Ogni giorno la Croce Rossa di Vigevano impegna oltre 30 persone per garantire i servizi di continuità assistenziale, trasporto infermi e pronto soccorso in convenzione con l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza della Lombardia. «Di concerto con Ats e l’amministrazione comunale – spiega Andrea Motta, presidente della Croce Rossa di Vigevano – da ormai una settimana abbiamo predisposto un servizio di “Pronto Spesa” e “Pronto Farmaco” per tutte le persone che a causa delle disposizioni di isolamento stanno vivendo una particolare situazione di vulnerabilità o fragilità non potendo reperire in autonomia beni di prima necessita a loro necessari. I nostri ragazzi raccolgono le richieste che giungono al numero 0381 75798 e si occupano di stilare insieme al cittadino la lista della spesa provvedendo poi al reperimento degli alimenti e alla successiva consegna a domicilio. Il servizio, totalmente gratuito, viene svolto 7 giorni su 7 da personale volontario prevalentemente giovane; in una sola settimana abbiamo gestito oltre 25 consegne percorrendo quasi 220 chilometri, questo un primo bilancio. Nei prossimi giorni cercheremo di potenziare il servizio attraverso alla campagna straordinaria di reclutamento di volontari temporanei. Grazie a questa iniziativa abbiamo ricevuto oltre 70 adesioni che stiamo vagliando attentamente per poter inserire, a fronte di una formazione di base sull’uso dei DPI, il maggior numero di persone possibili all’interno delle attività di supporto alla popolazione».

Venerdì 13 è stata attivata una linea di supporto psicologico tramite Skype. Grazie alla disponibilità del dott. Pasero e di altri professionisti che stanno in queste ore prendendo contatti con la nostra Sala Operativa Locale, si potrà supportare anche a distanza coloro che durante questo delicato periodo di isolamento forzato abbiano particolari difficoltà, preoccupazioni paure.

Con la collaborazione della palestra MBM la Cri propone tramite i suoi canali social delle pillole di fitness per tenere in salute il proprio corpo anche durante queste giornate di impossibilità di attività all’aria aperta.

Da domani verrà trasmessa, con la collaborazione del comico Stefano Chiodaroli, una diretta per alleggerire le lunghe ore passate in casa. «Vogliamo dare un contributo concreto al superamento dell’emergenza – fa sapere il presidente Motta – che vada oltre i servizi alla popolazione, vogliamo tentare di tenere compagnia ai nostri cittadini e, perché no, strappar loro un sorriso. E ci proveremo a partire da lunedì 16, alle ore 17, proponendo questo, che sarà una parentesi di comicità e informazione durante le lunghe giornate vigevanesi. Vogliamo ringraziare tutti coloro, cittadini e non, che ogni giorno ci supportano nei modi più svariati. Chi ci porta una torta o un cabaret di pasticcini, chi ci manda messaggi commoventi, chi ci supporta con donazioni economiche».

Un’ultima raccomandazione è doverosa. Rimanete a casa. Uscite solo per effettive necessità. Con l’impegno di ogni cittadino, vedrete, andrà tutto bene.