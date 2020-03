Il messaggio di un medico della clinica: «Vicini al picco, ma ci sono notizie positive»

La situazione resta drammatica negli ospedali del nord Italia, ma si sta reagendo rapidamente, creando nuove strutture capaci di assistere anche i malati più gravi. Alla clinica Beato Matteo di Vigevano si sta passando da 4 posti in rianimazione, alla possibilità di avere una rianimazione meccanica per 10-15 persone. E, dalla prossima settimana, sarà operativo anche un nuovo ecocardiografo portatile, perché si sospetta che la maggior parte delle morti siano dovute a problemi cardiologici e non solo respiratori. «Siamo nella fase più drammatica dell’epidemia – fa sapere con un messaggio su Facebook il dottor Fabrizio Salvucci, cardiologo della clinica Beato Matteo e presidente della società sportiva dilettantistica Athletic Pavia– ma si intravedono segnali di speranza. Una raccomandazione: niente panico, niente ansia, niente stress, che se perdurano per diversi giorni ci rendono più vulnerabili alle malattie batteriche e virali». Il dottor Salvucci ha poi ricordato come sia fondamentale rimanere a casa e rispettare la quarantena.