Incidente mortale a Ozzero, 19enne segnalato per omicidio stradale

È stato segnalato alla Procura della Repubblica per omicidio stradale il 19enne residente a Cesano Boscone che ieri pomeriggio (sabato), intorno alle 17,30, era alla guida della Fiat Punto che, in località Soria, ha travolto un 57enne residente a Ozzero. La vittima, di professione ambulante, era a casa rispettando le misure di contenimento per il coronavirus e si stava dedicando ad alcuni lavori di manutenzione del verde nei pressi della sua abitazione, che si affaccia sulla provinciale 494. L’auto avrebbe frenato improvvisamente, finendo fuori strada, cappottandosi e ritornando poi sulla carreggiata, dove ha preso fuoco. I tre giovani a bordo, tutti classe 2000, sono usciti dal veicolo prestando i primi soccorsi all’uomo, che è deceduto prima di poter essere trasportato in ospedale. Gli agenti della polizia locale di Abbiategrasso, che si stanno occupando delle indagini, hanno effettuato dei rilievi sul posto anche questa mattina (domenica): dai primi riscontri sembrerebbe che all’origine dell’incidente ci possano essere stati un sorpasso azzardato e una velocità non adeguata. Gli accertamenti, però, sono ancora in corso perché nella dinamica del sinistro sarebbe coinvolto anche una seconda vettura, una Fiat Panda, fuggita via dopo lo schianto. La Fiat Punto che ha preso fuoco è stata posta sotto sequestro e sarà oggetto di una perizia; il 19enne alla guida è stato sottoposto agli esami per verificare l’eventuale assunzione di alcol o droghe. I tre giovani – conducente e due passeggeri (uno è residente a Vigevano, l’altro a Cesano Boscone) – che viaggiavano sulla Punto sono stati denunciati ex articolo 650 per non aver rispettato le misure di contenimento del contagio da coronavirus; interrogati dagli agenti, non hanno saputo fornire un valido motivo per essere usciti di casa.