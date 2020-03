Vigevano, Baldina (M5S) attacca Sala: «Informi i cittadini come fanno gli altri sindaci»

La richiesta arriva dal consigliere comunale di opposizione Silvia Bandina, candidata sindaco per il M5S, attraverso un video pubblicato sulla pagina Facebook del Movimento in cui attacca la modalità di comunicazione scelta dal primo cittadino di Vigevano per informare la popolazione rispetto alla situazione sull'emergenza sanitaria: «Vogliamo che il nostro sindaco dia notizie e informi i propri concittadini, come stanno facendo in molti sindaci, quotidianamente. Perché questo enorme silenzio? Ci vergogniamo di avere il primato della provincia di Pavia? O forse è solo che c’è chi sa fare il suo mestiere e chi no. Evidentemente non è questione di partiti ma di capacità».