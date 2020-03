Abbiategrasso, accoltella la madre al culmine di un litigio: trentatreenne arrestato

In stato di alterazione da abuso di alcol, al culmine di un litigio, ha colpito con diverse coltellate al torace la madre, una donna di 66 anni, che è stata trasportata all'ospedale Niguarda in condizioni molto gravi. Attualmente è in prognosi riservata. E' accaduto poco prima delle mezzanotte e mezza in via Sciesa ad Abbiaterasso. Sul posto, allertati dai vicini, sono intervenuti i carabinieri che hanno bloccato l'aggressore, un uomo di 33 anni, già noto alle forze dell'ordine, arrestato per tentato omicidio. Subito dopo l'uomo è stato trasferito in carcere a Pavia.