Cozzo, camion si ribalta: circolazione a rilento per circa un'ora

I vigili del fuoco di Robbio sono intervenuti questa mattina intorno alle 7.30 lungo la ex-statale 596 tra Candia e Cozzo per il ribaltamento di un mezzo che trasportava cibo per animali. Quando il personale è giunto sul posto il conducente, un uomo di 45 anni, era già sottoposto alle cure del personale medico del 118; in seguito è stato trasferito al Pronto soccorso dell'ospedale di Vigevano in codice verde. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza e a pulire il fondo stradale. Il traffico ha subìto delle limitazioni, muovendosi a senso unico alternato per circa un'ora.