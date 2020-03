Mede: «Ancora troppi giovani in giro». Il sindaco allerta le forze dell’ordine

Il primo cittadino di Mede, Giorgio Guardamagna, ha aggiornato i suoi concittadini in merito alla situazione coronavirus sul territorio comunale. Oggi, da Ats, non sono pervenute comunicazioni e, quindi, al momento c’è un solo caso accertato di positività. Il sindaco si è rivolto ai cittadini, chiedendo a ogni famiglia di non fare imprudenze e di controllare che anche i giovani rispettino le prescrizioni in vigore, rimanendo a casa.