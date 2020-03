Sopra la mascherina anche il casco. Ma c'è ancora chi non ha capito...

C'è il gruppo composto da sei giovani che, ieri pomeriggio (lunedì), si è ritrovato sulla gradinata della chiesa di San Pietro Martire in barba alle nuove prescrizioni che vietano gli assembramenti e le uscite da casa ingiustificate. È solo uno dei tanti esempi che si registrano in questi giorni. Atteggiamento opposto quello osservato questa mattina (martedì) nel parcheggio di un supermercato della città, dove due signore sono scese dall'auto con protezioni "rinforzate": una, oltre alla mascherina e ai guanti in lattice, indossava un casco integrale da moto, con visiera abbassata. L'altra invece, oltre agli appropriati mascherina e guanti, faceva sfoggio di una curiosa mantella in cellophane. Noi stiamo dalla parte delle signore.