Coronavirus, controlli delle forze dell'ordine sulla circolazione: ieri in Italia 7.890 denunce

Sono state 172.720 le persone controllate in tutto il Paese nella giornata di ieri per la verifica del rispetto delle misure di contenimento messe in atto per contrastare il Coronavirus. Nel complesso, secondo i dati diffusi dal Viminale, 7.890 persone sono state denunciate per l'inosservanza del provvedimento dell'autorità; 229 per false dichiarazioni. Le denunce sono cresciute del 13,5% rispetto a domenica. Gli esercizi commerciali controllati sono stati 97.551, 217 i titolari denunciati e 22 le sospensioni dell'attività disposte.