Coronavirus: il gruppo TecnoGi dona 88mila euro all'Ospedale di Vigevano

Le tre aziende del gruppo TECNOGI, TECNOGI SPA di Borgolavezzaro, TECNOGIPLAST SPA di Borgolavezzaro, SIPOL SPA di Mortara per far fronte alla grave emergenza sanitaria attuale, hanno deciso di donare all’Ospedale Civile di Vigevano la somma di 88mila euro finalizzata alla realizzazione di un posto di terapia intensiva dotato di ventilazione assistita e di tutte le indispensabili attrezzature. Il gruppo TECNOGI vuole cosi’ dimostrare l’attaccamento al suo territorio, ispirato anche dal ricordo indelebile dell’ingegner Vittorio Giardini, socio fondatore e sostenere le eccellenze del sistema sanitario vigevanese ora impegnate con tutte le forze per contenere e sconfiggere il coronavirus.