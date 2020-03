Coronavirus: «ridurre e differire il pagamento dei tributi locali»

“Come è noto - scrive Ascom Vigevano all'amministrazione comunale - l'emergenza in questione, oltre a determinare la chiusura delle attività commerciali, di somministrazione e dei mercati, e quindi ad un periodo di forzata inattività, ha generato non solo un vertiginoso calo di fatturato, ma anche problemi di gestibilità dei magazzini, soprattutto per le merci deperibili. In tal senso - proseguono il presidente Renato Scarano ed il direttore di Ascom Massimo Negri - si ritiene che in forza dell'autonomia finanziaria di cui il Comune gode, detti provvedimenti possano essere assunti anche in pendenza di specifici interventi del Governo centrale. Relativamente ai mercati cittadini si chiede di neutralizzare, per lo stesso periodo, il calcolo delle presenze/assenze riconoscendolo come causa di forza maggiore”.