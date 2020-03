Incendio fa crollare il tetto: muore 81enne, i carabinieri salvano due donne

Erano rimaste intrappolate all’interno dell’abitazione incendiata e sono state salvate grazie al tempestivo e coraggioso intervento dei carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Stradella. L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio (mercoledì) a Portalbera: intorno alle 16,15 le forze dell’ordine e vigili del fuoco sono intervenuti in piazza Cavour, dove un incendio aveva fatto crollare il tetto dell’immobile. Il proprietario della casa, un uomo di 81 anni, è deceduto. La moglie e la nipote, quest’ultima disabile, sono state salvate dai militari dell’Arma, che sono arrivati per primi sul posto e non hanno esitato a sfondare la porta di ingresso e gettarsi nel fumo per salvare le due donne, intossicate e sotto shock. Le hanno liberate dalla mecerie, accompagnandole al sicuro fuori. Poco dopo si è verificato il crollo totale della struttura. Le donne sono state trasferite in codice giallo al pronto soccorso del San Matteo, dove entrambe sono state ricoverate in osservazione. Oggi (giovedì) i vigili del fuoco sono intervenuti nuovamente allo stesso indirizzo: poco prima delle 5, infatti, ha preso fuoco il tetto in legno dell’abitazione attigua a quella andata e fuoco e crollata nel pomeriggio di ieri; il nucleo familiare è stato evacuato senza che nessuno rimanesse ferito. La natura dell’evento è ancora in corso di accertamento, e sono in corso le valutazioni per verificare l'entità danni e la staticità strutturali delle abitazioni confinanti.