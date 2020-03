Lombardia: troppi spostamenti, da domani analisi dei telefoni anche sulle fasce orarie

Abituarsi a mettere le mascherine – finora ne sono arrivati 4 milioni di pezzi e ne sono stati ordinati oltre 57 milioni – e diminuire gli spostamenti che, secondo il monitoraggio che la Regione sta effettuando attraverso l’analisi delle celle telefoniche, rimangono troppo alti: il dato della mobilità è del 42%. Da domani (venerdì) è stato annunciato che verranno analizzati i dati in maniera più approfondita, controllando anche le fasce orarie.

Continua a salire il numero dei contagiati: oggi (giovedì) sono 19884 (+2171), i tamponi effettuati sono 52244. I ricoverati non in terapia intensiva sono 7387 (+182), terapia intensiva 1006 (+82), i dimessi e in isolamento domiciliare sono 9332, di cui 3.778 con almeno un passaggio in ospedale. I decessi sono 2168 (208).

A Pavia i positivi sono 1011 (+33)

La Regione ha acquistato 611 letti di terapia intensiva (costo di 2,5 milioni), 281 respiratori polmonari e 9441 caschi ventilati per far fronte all'emergenza. «Molti presidi sono in una situazione di massima tensione – ha detto l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera – Stiamo mettendo in campo tutti gli strumenti che possiamo, anche oggi ci sono stati 29 trasferimenti. In molti presidi non c’è più un letto disponibile, o un luogo dove poter attendere un letto. Siamo passati da 724 a 1250 posti nelle terapie. Avremmo lo spazio per nuovi posti letto, ma la maggior criticità rimane quella del personale». In attesa dell'arrivo di un contingente di medici dalla Cina, l'assessore Gallera ha annunciato l'arrivo nella giornata di sabato 53 tra medici e infermieri cubani altamente specializzati, che hanno lavorato su Ebola. «Oggi la Lombardia ha bisogno dell’aiuto di tutti, un domani potremmo essere noi pronti a dare una mano agli altri» ha ricordato Gallera.

Da domani la Regione pubblicherà sul portale “Open Innovation” una manifestazione di interesse, stanziando 4 milioni di euro a cui si aggiungeranno fondi privati, per la ricerca sullo sviluppo di antivirali, terapie e diagnostica .

(notizia in aggiornamento)