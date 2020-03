Polizia locale: un agente positivo, il sindacato chiede di fare tamponi a tutti gli operatori

Effettuare una serie di accurati accertamenti medici e verificare, tramite tampone, l’eventuale positività al covid-19 di tutti gli operatori della polizia locale. È la richiesta dl segretario provinciale della Sulpl, il sindacato unitario della polizia locale, dopo che un agente in forze al Comando di via San Giacomo è risultato positivo al coronavirus. Se tale misura fosse inattuabile, il sindacato chiede «la chiusura totale della struttura con messa in quarantena di tutto il personale» scrive Sergio Bazzea della Sulpl, chiedendo di tutelare maggiormente gli operatori di polizia, coinvolti in questi giorni anche nei servizi esterni di controllo per verificare il rispetto delle disposizioni di contenimento in vigore per l’emergenza sanitaria. Pochi giorni fa il sindacato aveva chiesto di adottare con urgenza tutte le misure possibili per prevenire un eventuale contagio, chiedendo di dotare il personale di guanti monouso, mascherine Ffp2 e Ffp3, gel disinfettante e pannelli divisori per gli uffici aperti al pubblico.