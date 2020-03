Ubriaco, spara ai suoi due bassotti perché abbaiano: uno è morto

Abbaiavano e lui, ubriaco e in stato di alterazione psico-fisica, ha preso la carabina ad aria compressa e ha sparato ai suoi due cani, entrambi bassotti. Uno è morto, l’altro è rimasto ferito. È successo ieri pomeriggio (mercoledì), intorno alle 18, a Borgo San Siro. Di fronte ai carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Vigevano, intervenuti nella sua abitazione, l’uomo – agricoltore di 36 anni nato a Crema e residente a Borgo San Siro – ha detto di essere stufo di sentirli abbaiare. È stato denunciato, a piede libero, per il reato di uccisione di animali e maltrattamenti aggravato per futili motivi. Il veterinario di Ats ha trasportato entrambi i bassotti alla clinica veterinaria di Mortara; l’esemplare ferito è stato sottoposto alle cure, per l'altro è stato solo possibile constatare il decesso.