Utilizzo esercito, stop dei cantieri e chiusura uffici pubblici: Fontana chiama Conte

Questa sera il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, ha telefonato al premier giuseppe Conte, chiedendo «nuove e più stringenti misure» per far fronte alla grave situazione che sta vivendo la Reigione. Ecco alcune delle richieste avanzate dal presidente della Regione:

- Utilizzo dell’Esercito come presidio, insieme alle forze dell’ordine, per garantire il ferreo rispetto delle regole vigenti, partendo dalle ‘corsette’ e dalle passeggiate in libertà.

- Chiusura degli studi professionali e degli uffici pubblici, salvo per le attività indifferibili.

- Fermo dei cantieri.

- Ulteriore limitazione delle attività commerciali.