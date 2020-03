Vigevano, i sindacati chiedono tutele per i dipendenti comunali

Ecco i punti individuati dai segretari A. M. Galantucci (Fp-Cgil), A. Cassinari (Cisl Fp), M. Poggi (FPL-UIL) per tutelare il diritto alla salute dei dipendenti comunali.

1. di individuare, di concerto con le RSU e le scriventi ai sensi dell'art.7 comma 4 lettera k) del CCNL 2016/2019, i settori strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e le attività indifferibili da rendere in presenza

2. di far svolgere per tutto il periodo previsto dal dpcm., a tutto il personale non coinvolto nei settori o nelle attività di cui al punto 1, le proprie prestazioni lavorative in forma agile, senza necessità di preventiva autorizzazione da parte del proprio dirigente, evitando il più possibile gravami tecnici per le attrezzature necessarie. Quest'ultima modalità lavorativa va considerata, a norma del dpcm e per tutta la sua vigenza, la modalità ordinaria di svolgimento del lavoro del pubblico dipendente e pertanto rivolta anche al personale educativo. Qualora vi fossero casi di oggettivo impedimento all'ottemperanza della norma, questi debbono essere oggetto di immediato confronto con la RSU.

3. di minimizzare il numero di unità di personale necessario allo svolgimento dei servizi di cui al punto 1, integrandoli, ove possibile, in forma remota

4. di dotare il personale presente in servizio dei settori di cui al punto 1, di tutti i necessari dispositivi di protezione individuale secondo le prescrizioni dettate dai dpcm fin qui adottati

5. di garantire che gli ambienti dove si svolgeranno le attività in presenza rispondano ai requisiti di sicurezza, salvaguardia e salubrità previsti dai dpcm fin qui adottati

6. di rivisitare tutti i servizi esterni con la soppressione di quelli non riconducibili ai caratteri di contingibilità ed urgenza.

7. di dotare gli addetti della Polizia Locale di tutte le protezioni individuali previste.