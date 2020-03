Coronavirus, la ricetta medica arriverà via mail o WhatsApp

Per limitare il più possibile gli spostamenti delle persone e la possibilità di essere contagiati dal covid-19, la Protezione Civile ha firmato un’ordinanza che consentirà ai cittadini di ricevere le ricette mediche senza doversi più recare fisicamente negli ambulatori. Ad ogni paziente verrà assegnato un codice che consentirà di ritirare le medicine direttamente in farmacia; i medici di base potranno inviare la ricetta, o anche solo il numero di ricetta elettronica, via mail o con un messaggio sul telefono. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha commentato così il provvedimento: «Un passo avanti tecnologico che rende più efficiente tutto il Sistema sanitario nazionale».