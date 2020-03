Covid-19, dopo un mese i positivi sono 22264, a Pavia 1105

«Il virus si nutre del corpo dell’uomo, se non lo trova muore. Occorre mantenere il distanziamento sociale, anche domiciliare se un componente della famiglia ha dei sintomi». L’assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, traccia un bilancio a un mese dall’inizio dell’epidemia. «La crescita è costante, i positivi oggi sono 22.264 (+2380)». A Pavia i positivi al coronavirus sono 1105 (+94). Le persone ricoverate sono 7735 (+348), in terapia intensiva 1050 (+44). Le persone dimesse e in isolamento domiciliare sono 4235. I deceduti sono 2549. Stanno continuando i trasferimenti dei pazienti covid per alleggerire gli ospedali più sotto pressione, e anche oggi (venerdì) sono stati 27; da quando è iniziata l’emergenza sono stati oltre 200 i trasferiti. In questo mese sono stati 347 i professionisti reclutati in ambito sanitario. «Stanno rispondendo all’appello anche i medici in pensione» ha sottolineato l’assessore Gallera.