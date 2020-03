Lombardia: in arrivo 114 militari dell’Esercito, Fontana: «Bene, ma va aggiunto uno zero»

Il presidente della Regione, Attilio Fontana, ha comunicato che oggi pomeriggio (venerdì) verrà inviato al Governo un documento, condiviso con i sindaci lombardi, per chiedere misure più rigorose. Non solo, ha comunicato che sul territorio regionale arriveranno 114 militari dell'Esercito. «Bene, ma ci aspettiamo che venga aggiunto uno zero» ha commentato il presidente Fontana, che ha chiesto di poter valutare anche la chiusura di filiere produttive non essenziali. «Purtroppo i numeri non vanno verso un cambio di tendenza, ma stanno aumentano e in maniera importante». Le richieste presentate dalla Regione ieri riguardano l’utilizzo dell’Esercito come presidio per garantire il ferreo rispetto delle regole vigenti, la chiusura degli studi professionali e degli uffici pubblici (salvo per le attività indifferibili), lo stop dei cantieri, ulteriore limitazione delle attività commerciali.