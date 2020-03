«Più smart working e ferie per i dipendenti comunali», i sindacati sul piede di guerra

Incentivare smart working e giorni di ferie per limitare il più possibile la circolazione di persone anche negli uffici del Municipio. Lo chiede Maurizio Poggi, segretario provinciale della Uil Pfl, che ha inviato una lettera – inoltrata anche al Prefetto – in cui si invita all’applicazione delle normative in vigore con l’emergenza sanitaria. «Abbiamo chiesto – spiega Poggi – di revocare la “ circolare” inviata al personale comunale dove si disponeva la presenza dei dipendenti, in tutti i servizi, aldilà che i medesimi fossero dichiarati “essenziali“ o meno. Non abbiamo ricevuto una precisa risposta. Sul lavoro intrapreso a tutela dei dipendenti, pare che il Comune sia stato piuttosto lacunoso in quanto gli uffici sono stati solo parzialmente sanificati, ad esempio pare che solo oggi (venerdì) si provveda alla santificazione del Comando della polizia locale, e che gli strumenti di protezione, quali mascherine ecc.., atti alla prevenzione del contagio non siano ad oggi ancora distribuiti a tutti i lavoratori. Questo sindacato, per tutelare il diritto alla salute dei dipendenti del Comune di Vigevano, diritto costituzionalmente garantito, si rivolgerà, se lo riterrà necessario, a tutti gli organismi preposti alla garanzia dei diritti e del rispetto delle norme, ad iniziare dalla Procura della Repubblica».