Sport solo vicino a casa, chiusi parchi e giardini pubblici

«Resta consentito svolgere individualmente attività motoria nei pressi della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona». Da domani (sabato) entrerà in vigore un pacchetto di misure restrittive che include la chiusura di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri e nelle aree di servizio e rifornimento carburante (ad esclusione delle autostrade). Chiusi parchi, giardini, aree gioco e ville pubbliche. Nei giorni festivi e prefestivi è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza. L'ordinanza, del Ministero della Salute, rimarrà in vigore fino al 25 marzo.