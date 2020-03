E, dopo il Coronavirus, "Ritorneremo ancora"

«Quando senti che qualcosa sta per nascere dentro di te, spontanea, naturale, meravigliosa – scrive Francesco Cannadoro nel post di presentazione del videoclip – non ti resta che chiamare gli amici giusti e coinvolgerli. Ci ho messo un giorno e mezzo tra scrivere la canzone, inciderla, farmi mandare i video (ognuno da casa sua) e completare il montaggio. Quante cose si possono fare in poche ore, anche senza potersi incontrare, con le prime cose che trovi per casa, se si ha voglia e passione! Raramente vi chiedo espressamente di condividere, ma questa canzone VORREI PROPRIO LA CONDIVIDESTE, dopo averla ascoltata naturalmente. Grazie alla famiglia Fagnani (Giorni da papà), a Beppe Lamberto (papà Travel Experience), alla famiglia DeFlorio/Tumino (Papà per scelta), alla famiglia Marzano (Guida senza patente) e alla famiglia Di Franco (il meraviglioso mondo dei papà)».