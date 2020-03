Robbio, l’azienda Maurel produrrà mascherine

La ditta di Robbio Maurel, specializzata nella produzione di divise per alberghi di lusso e abbigliamento da lavoro, ha annunciato attraverso un video che ha iniziato a produrre mascherine. «In questo tragico e difficile momento storico culturale noi di Maurel, azienda da anni specializzata in produzione di divise per alberghi di lusso, a fronte dell'emergenza Covid-19 stiamo producendo mascherine per le aziende che si trovano ad affrontare l'emergenza in corso e per dare la possibilità a queste di continuare le loro produzioni in sicurezza». Il sindaco di Robbio, Roberto Francese ha comunicato che le aziende interessate possono contattare direttamente la Maurel: «Non è possibile la vendita ai privati e per quello ci stiamo attrezzando con la protezione civile» ha però precisato il primo cittadino.