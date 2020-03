Pizze in omaggio per ringraziare il personale di ospedale e clinica

Una cinquantina di pizze sfornate e consegnate oggi (sabato), per pranzo, al personale del pronto soccorso dell’ospedale civile e della clinica Beato Matteo. L’iniziativa, una delle tante che in questi giorni si registra in città, è della pizzeria Fantasy di viale Commercio, a Vigevano. «Medici e infermieri – racconta il titolare – lavorano senza fermarsi, non hanno orari e spesso è difficile anche solo trovare un minuto per addentare un boccone. Sono molte le persone che in questi giorni vorrebbero dire grazie a chi sta combattendo in prima linea senza sosta, io ho cercato di farlo con le mie pizze».