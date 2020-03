Coronavirus: in Lombardia 3.251 contagiati in più rispetto a ieri

Crescono ancora i contagi da Coronavirus nel Paese: secondo i dati forniti poco fa dal capo della Protezione civile Angelo Borrelli gli italiani attualmente positivi sono 42.681; i decessi salgono a 4.825 e le guarigioni a quota 6.072. In forte crescita i dati relativi alla Lombardia: i positivi sono complessivamente 25.515, 3.251 in più rispetto a ieri. In ospedale attualmente si sono 8.258 persone (+523) dei quali 1.093 in terapia intensiva. Crescono anche i decessi che salgono a 3.095 (+546) ma aumentano anche i guariti che sono 2.139. La provincia più colpita resta quella di Bergamo (5.869 positivi) seguita da Brescia (5.028). Domani a Malpensa arriverà un team di medici provenienti da Cuba che sarà di stanza a Crema. "Gli esperti - ha detto l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera - ci aveva detto che i giorni più duri sarebbero stati quelli a cavallo di questo fine settimana e i dati lo confermano".