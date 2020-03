Coronavirus: materiale per i degenti in rianimazione, la Croce Rossa attiva un indirizzo mail

Nella giornata di oggi è stato lanciato un appello per il reperimento di generi di abbigliamento e per l’igiene personale per i pazienti ricoverati nei reparti di rianimazione dell’ospedale di Vigevano. A tale proposito Croce Rossa, che ha già provveduto ad una prima fornitura di materiale, al fine di coordinare al meglio la raccolta, ha attivato un indirizzo mail (vigevano.sviluppo@lombardia.cri.it) per coloro che volessero donare materiale, chiedendo al tempo stesso di non telefonare in sede. Solo dopo il contatto in mail verranno fissate le modalità di consegna del materiale presso la sede di corso Cavour.