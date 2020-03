Helpart, la giornata delle opere online

Artisti visuali di tutto il mondo, unitevi. L'arte ci salverà. Per tutta la giornata di domani, domenica 22, l'hashtag ricorrente sarà #helpart. Su Instagram e Facebook chiunque potrà postare le proprie opere inedite. L’invito arriva dall’artista Lady Be, l’artista pop lomellina (di fama internazionale) che realizza mosaici di plastica riciclata. Un invito a non perdere tempo, a non sprecare questi giorni passati a casa ma ad utilizzarli facendo tesoro di ogni emozione che ci pervade. Un momento intimo e creativo, nel quale tutti gli artisti sono invitati a creare qualcosa che possa rimanere nella storia, proprio perché realizzato in questi giorni segnati dalle restrizioni dovute alla diffusione del Coronavirus. «Invito colleghi italiani e internazionali - aggiunge Lady Be, al secolo Letizia Lanzarotti - a lasciare il segno. Pubblicando l’opera con l’hastag #helpart, tutti i collezionisti, i curatori, i critici, i galleristi, gli appassionati d’arte, potranno decidere di acquistare un’opera che sicuramente rimarrà nella storia, in quanto realizzata con la massima ispirazione di un momento difficile con tutti i suoi limiti e le sue risorse».