Coronavirus, divieto di spostamento in Comuni diversi da quello in cui si vive

Arrivano nuovi provvedimenti per il contrasto della diffusione del Coronavirus. Con un’ordinanza congiunta il ministero della Salute e quello dell’Interno hanno stabilito di vietare lo spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati in un Comune diverso da quello in cui si vive, salvo per comprovate esigenze lavorative o urgenti motivi di salute. Il provvedimento è già in vigore.