Coronavirus, in Lombardia meno ricoverati e più guariti

«C’è a luce in fondo al tunnel». Così si è espresso oggi pomeriggio l’assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, commentando i risultati della giornata di oggi. Nella nostra regione i casi totali sono 28.761 (+1.555), degli attuali 18.910 positivi i ricoverati sono 9.266 (-173), 1.328 dei quali in terapia intensiva ,e 8.461 sono quelli in isolamento domiciliare. I deceduti sono 3.776 (+320) mentre i guariti sono 6.075 (+210).

In tutto il Paese i pazienti contagiati dal Coronavirus sono 50.418 (+4.789), i deceduti sono 6.077 mentre i guariti sono complessivamente 7.432 (+408). «E’ presto per parlare di trend in calo – è il prudente commento del capo della Protezione civile, Angelo Borrelli – Dobbiamo prendere atto però che le misure di contenimento che abbiamo attuato stanno funzionando».