Coronavirus, iniziate oggi a Vigevano le operazioni di sanificazione delle strade

Sono iniziate oggi e proseguiranno per le prossime tre settimane le operazioni di sanificazione delle strade cittadine. Il piano messo a punto dall'amministrazione comunale prevede interventi mattina e pomeriggio per cinque giorni alla settimana. Asm Isa metterà in campo due spazzatrici, un Fiat Ducato Maxi con idropulitrice montana sul pianale e un'autobotte da 18 metri cubi noleggiata per l'occasione. La città è stata suddivisa in 19 zone: si parte dalle vie del centro storico che concludersi alle frazioni Piccolini e Morsella.