Sant'Angelo, il Comune acquista mille mascherine lavabili

Dopo il primo caso di covid registrato in paese, il comune di Sant'Angelo ha deciso di acquistare mille mascherine lavabili, riutilizzabili più volte, che saranno distribuite porta a porta ai cittadini. L'amministrazione del sindaco Matteo Grossi ha messo a disposizione 1500 euro per l'acquisto dei dispositivi di protezione. «Dopo aver appreso alcune lamentele da parte dei cittadini sul fatto che non riuscivano a reperire le mascherine – spiega il primo cittadino – abbiamo deciso di contattare le aziende che hanno convertito le loro produzione per lavorare i dispositivi di protezione. Per il singolo cittadino le mascherine sono introvabili, così abbiamo provveduto a contattare alcune aziende. Non abbiamo fatto molta fatica in quanto la ditta che si è resa disponibile a vendercele è di Robbio».