Vigevano, ordine di custodia in carcere: in manette un ventenne

Gli agenti del commissariato lo hanno fermato per un controllo nel pomeriggio di ieri e lo hanno arrestato in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso nei suoi confronti. I.H., 20 anni, egiziano senza fissa dimora e senza occupazione, era stato già arrestato qualche settimana fa per una serie di furti ai danni di diverse auto in sosta lungo via Gobetti e in precedenza per un altro episodio di furto. Dopo aver espletato le formalità di rito il ventenne è stato accompagnato in carcere ai Piccolini.