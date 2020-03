Garlasco, gel per la mani messo in vendita maggiorato del 300% : farmacista denunciato

Aveva acquistato all'ingresso del gel igienizzante per le mani con uno sconto del 50% ma nonostante questo lo aveva messo in vendita ad un prezzo maggiorato del 300%. Un farmacista di Garlasco è stato denunciato dai militari della Guardia di Finanza. Questa mattina le Fiamme Gialle hanno effettuato un blitz nella farmacia verificando l’impennata dei prezzi degli articoli legati all’emergenza Coronavirus. L’indagine è partita quando i finanzieri sono stati informati della condotto scorretta tenuta dal farmacista lomellino: i flaconi di gel igienizzanti erano stati infatti posti in vendita ad un prezzo maggiorato del 300% circostanza che gli è costata una denuncia per rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio. Contestualmente sono stati sequestrati 112 flaconi di gel igienizzante per le mani. L’operazione rientra nell’attività della Guardia di Finanza volta ad accertare eventuali fenomeni di rialzo ingiustificato dei prezzi in un momento così delicato come quello legato all’emergenza Covid 19.