Coronavirus, in arrivo un nuovo modulo per l'autocertificazione degli spostamenti

A soli tre giorni dall’introduzione del nuovo modulo per l’autocertificazione per gli spostamenti il testo cambierà ancora. Lo ha annunciato questa mattina il capo della polizia, Franco Gabrelli. «So che si è ironizzato sulla situazione – ha detto – ma se le disposizioni cambiano è necessario adeguare il modulo da utilizzare». Sino a martedì le forze dell’ordine hanno controllato due milioni e mezzo di persone e sanzionate 110 mila persone. Chi non rispetta la quarantena va incontro ad una sanzione che prevede l’arresto da 3 a 18 mesi e ad una multa da 500 a 5 mila euro.