Rotary Club Mede Vigevano, prosegue la raccolta di fondi per l'ospedale

Prosegue a pieno ritmo la raccolta di fondi promossa dal Rotary Club Mede Vigevano che ha come obiettivo l'acquisto di presidi di protezione individuale per il personale dell'ospedale di Vigevano. L'obiettivo minimo, 2.500 euro, è stato raggiunto ma la sottoscrizione non si arresta. Chi volesse contribuire può farlo con una donazione utilizzando l'Iban IT53Q030690960600000166991.