A Ferrera Erbognone test ai cittadini per accertare la presenza di anticorpi contro il coronavirus

I cittadini di Ferrera Erbognone potranno sottoporsi gratuitamente a un test ematochimico per verificare la presenza di anticorpi anti Sars-Cov-2 (coronavirus). L’indagine tra i residenti del Comune lomellino, dove ad oggi non sono stati accertati casi di positività al covid, è stata deliberata dall'amministrazione comunale e sarà condotta in collaborazione con la Fondazione Mondino. Per sottoporsi all’accertamento basterà prenotare al numero 339-3807007 dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 19, fino al 2 aprile. Sarà necessario presentarsi al momento dell’accettazione muniti di tessera sanitaria; non è necessario essere a digiuno.