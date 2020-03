Coronavirus, a Robbio test su un gruppo di cittadini: positivo il 29%

Il sindaco di Robbio, Roberto Francese, ha comunicato i risultati di un test effettuato su 38 cittadini per verificare l’eventuale positività al covid-19. Le analisi sono state eseguite da un laboratorio privato specializzato in analisi genetiche. «Abbiamo fatto una mini sperimentazione a Robbio per capire se funziona – spiega il primo cittadino – Sono risultati 12 positivi su 38. Regione Lombardia e Ats sono rimaste stupite dei risultati ottenuti e vogliono valutare la situazione. Regioni come Liguria e Puglia sono già partite, Robbio in Lombardia è partita prima di tutti. Mi batterò affinché tutti possano farlo. Possiamo constatare che il 29% del campione è risultato positivo ad uno dei due parametri e quindi con attuale o pregressa infezione, mentre il 71 % è risultato negativo. Anche se azzardato, si potrebbe ipotizzare che circa il 15-20% dell'intera popolazione sia positivo». Le 38 persone esaminate hanno un’età compresa tra i 28 e i 74 anni; ci sono 16 donne (33-70 anni) e 22 uomini (28-74anni) con differenti storie cliniche e comportamenti.

Ecco i risultati dei test:

26 soggetti sono risultati completamente negativi ( 15 uomini e 11 donne)

1 soggetto ha presentato un risultato borderline per IGM (maschio)

2 soggetti hanno risultato borderline per IGG (1maschio e 1 donna)

1 soggetto è risultato positivo per entrambi i parametri (IGG e IGM) donna

8 soggetti sono risultati positivi per IGG (3 donne e 5 maschi)