Lombardia: in provincia di Pavia 1712 positivi, 27 i nuovi casi

La Regione sta organizzando le prime equipe di medici che inizieranno a visitare i pazienti a domicilio, su indicazioni dei medici di medicina generale. Le Usca (unità speciale di continuità assistenziale) sono già state attivate anche nel Pavese. «Rafforziamo in maniera significativa l’attività sul territorio – ha spiegato l’assessore al Welfare Giulio Gallera – vogliamo prenderci cura delle persone che devono essere monitorate o presso il loro domicilio o in luoghi idonei. È una misura che le Ats stanno mettendo in atto». Diminuisce il numero dei pazienti con sintomi covid che si recano al pronto soccorso, superato da quelli che presentano altre problematiche. I positivi in Regione sono 37298, 11137 sono i ricoverati in ospedale, 1292 in terapia intensiva. I pazienti dimessi sono 8001. I decessi salgono a 5402, in un giorno 541.

(notizia in aggiornamento)