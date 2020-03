Vigevano, regala mascherine ai condomini: la storia finisce sulla tv cinese

In ogni busta bianca erano state riposte alcune mascherine chirurgiche, con un messaggio “Dilegua, oh notte. All’alba vincerò!”. Le buste erano poi state infilate in tutte le caselle della posta di un condominio di Vigevano. Il gesto di solidarietà della famiglia Wang, residente nel palazzo, è stato raccontato attraverso i social da un residente del condominio, il giornalista sportivo Matteo Zorzoli. La storia, già raccontata su alcune testate italiane, è diventata anche un servizio della tv cinese CCTV, la televisione centrale cinese. «La famiglia Wang ha regalato a tutti i condomini del nostro palazzo mascherine – racconta il giornalista sulla sua pagina Facebook – io l’ho ringraziata portandole una bandiera italiana. Questa piccola storia è diventata un servizio sulla prima tv cinese. La bellezza dei gesti spontanei non ha confine. Daje Vigevano!» Ecco il link del servizio andato in onda sulla tv cinese: http://tv.cctv.com/2020/03/25/VIDExSbuVvLmD4bVFwzyOM7X200325.shtml?spm=C53056640335.Pj6HaXdHPuTz.0.0&fbclid=IwAR2yMXoqB_SQWOs9SBqRkHtnmhyDQEWRGzRkQS5ZbLv0EwX4S7VkYF81x5