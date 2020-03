Frascarolo: agricoltore ferito, arriva l’elisoccorso

Sarebbe caduto dal mezzo agricolo mentre era al lavoro in un campo. Il personale del 118 è intervenuto questo pomeriggio (sabato), intorno alle 14,30, per soccorrere un agricoltore di 70 anni rimasto ferito in modo serio. Sul posto, oltre all’ambulanza, è stato fatto arrivare l’elisoccorso da Milano, che ha trasportato l’uomo in codice giallo all’ospedale Niguarda. Dai primi riscontri, sembrerebbe si sia procurato una frattura a una gamba.