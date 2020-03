Conte: ai Comuni subito 4,3 miliardi per dare risposte concrete

Nel nuovo Dpcm verranno girati subito 4,3 miliardi ai Comuni e, con un’ordinanza della Protezione Civile, arriveranno 400 milioni di euro con il vincolo di utilizzare questi soldi per chi non ha i soldi per fare la spesa, attraverso buoni-spesa ed erogazione diretta di generi alimentari. «Vogliamo dare il senso concreto della presenza dello Stato – ha detto il premier Conte – Lo Stato c’è, non stiamo girando il volto dall’altra parte. Siamo consapevoli delle persone che soffrono, ci sono sofferenze psicologiche. Ma ci sono anche tante sofferenze materiali». Conte ha poi parlato della necessità di dimezzare la burocrazia; uno degli obiettivi è permettere di accedere alla cassa integrazione entro il 15 aprile. «L'Europa dimostri di essere all'altezza della storia» ha affermato il premier Conte, mentre il Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha poi detto: «Le parole di Von der Leyen sono sbagliate», e ha parlato della necessità di un nuovo «piano Marshall per rilanciare l’economia. C’è un grande lavoro da fare, per l’ora e per il dopo». Sulla scuola, Conte ha confermato che continuerà anche oltre il 3 aprile la sospensione delle attività didattiche ordinarie nelle scuole e nelle università.