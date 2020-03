Gambolò, mascherine “home made” distribuite gratuitamente a chi non le ha

Le mascherine sono difficili da reperire un po’ ovunque. A Gambolò si sta cercando di rimediare, come racconta l’assessore al commercio Anna Preceruti: «Sono molte le persone che si vedono girare senza le mascherine – spiega – Una signora di Gambolò ha messo a disposizione gratuitamente un quantitativo di stoffa. Ci siamo procurati degli elastici e un’altra signora, residente a Parona, si è resa disponibile per confezionarle. Le mascherine sono lavabili, e ne sono già state distribuite gratuitamente un centinaio. Sono circa 300 quelle prodotte finora, e altre ne verranno realizzate nei prossimi giorni». Alcune sono state riposte in una cesta, fuori dall’erboristeria dell’assessore Preceruti, altresi trovano presso le edicole della città. Anche gli agenti della polizia locale le distribuiscono a chi non le indossa. Intanto, il sindaco Antonio Costantino ha chiesto ai supermercati di attivare una corsia “veloce” a disposizione per il personale sanitario che deve fare la spesa, e ha inviato una lettera ai commercianti della città. «Ho voluto – spiega il primo cittadino – dire grazie agli esercenti che, in questo periodo di grande difficoltà, hanno dimostrato un grande senso civico, scegliendo di non aumentare i prezzi». Stanno continuando i controlli delle forze dell’ordine per verificare il rispetto delle limitazioni in vigore. Finora i denunciati sono stati dieci.