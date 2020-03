In auto con 300 grammi di marjuana: 23enne denunciato per spaccio

Si trovava a bordo di una Fiat 500, in via Piccalunga, a Casorate Primo, quando è stato fermato e controllato dai carabinieri. È successo ieri (venerdì) pomeriggio. Il giovane, un 23enne del posto, non solo non stava rispettando l’obbligo di rimanere a casa per l’emergenza sanitaria, ma è stato anche trovato in possesso di un quantitativo di droga: 309 grammi di marjuana, che il giovane aveva nascosto all’interno di una scatola di scarpe. Secondo i militari dell’Arma, la sostanza stupefacente, che è stata sequestrata, era destinata allo spaccio. È stato quindi denunciato a piede libero per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.