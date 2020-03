Muore infermiera di 62 anni, da una settimana era a casa con febbre

Da circa una settimana si trovava a casa con la febbre. Concetta Lotti, 62 anni, era infermiera e lavorava all’ospedale "Asilo Vittoria" di Mortara. Nelle scorse ore, non riuscendo più a mettersi in contatto con lei, è scattato l’allarme: inutili i soccorsi, la 62enne è stata trovata già priva di vita nella sua abitazione. Al momento non è possibile stabilire le cause del decesso, ma dai primi risconti si parla di un probabilmente attacco cardiaco. Ulteriori accertamenti saranno effettuati nei prossimi giorni dalle autorità sanitarie, anche per capire la sua eventuale positività al covid-19. L’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Pavia ha manifestato il suo cordoglio con un messaggio sui social: «Affranti e con grande dolore, la Comunità Infermieristica Pavese piange la collega Concetta. Ciao Concetta».