Cassolnovo, 15 positivi e 2 decessi: «La comunità si stringe intorno alle famiglie»

Questa mattina (sabato) il sindaco di Cassolnovo, Luigi Parolo, con un video-messaggio su Facebook ha aggiornato sulla situazione coronavirus in città. Ad oggi, i cittadini positivi al covid-19 sono 15: il primo contagiato è in fase di guarigione, mentre circa la metà dei positivi si trova ricoverata in ospedale. «Purtroppo – ha comunicato il sindaco – due cittadini sono deceduti. Alle loro famiglie va il nostro abbraccio virtuale in questo momento complesso. La comunità si stringe intorno a loro». Il primo cittadino ha inoltre esortato i cassolesi a rimanere il più possibile a casa, raccomandando di ridurre anche le uscite per la spesa che dovrebbero essere fatta una volta a settimana.