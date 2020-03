Meno contagi e ricoveri, a Pavia i positivi sono 1974 (+97)

In Lombardia sono 41007 i positivi (+1592), 11.613 i ricoverati non in terapia intensiva (+461), 1328 in terapia intensiva (+9), 9255 i dimessi (+293). I deceduti sono 6360 (+416). In provincia di Pavia i positivi sono 1974 (+97). Attualmente, in Regione sono circa 1600 i posti letto disponibili in terapia intensiva (+135%). Diminuisce leggermente anche la pressione negli ospedali. «Il nostro sacrificio sta producendo risultati – ha detto l’assessore al Welfare Giulio Gallera – Da qui ai prossimi mesi dovremo immaginare un modo di vita diverso, andare in giro con le mascherine e scaglionare la nostra vita sociale».