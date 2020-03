Dalla Fondazione Luigi Einaudi 8 punti per ripartire

Matteo Grossi, sindaco di Sant’Angelo Lomellina, annuncia che la Fondazione Luigi Einaudi di Roma, di cui è membro, ha deciso di lanciare una petizione on line chiedendo di sottoscrivere 8 punti che consentirebbero di far ripartire il Paese. «Chiediamo – afferma Grossi – che si intervenga in modo tempestivo affinché si agisca subito a difesa delle attività produttive perché dopo averle chiuse, per evitare i contagi, ci si deve preparare a riaprirle. Il rischio, purtroppo per alcuni è già realtà, è che molte di queste attività non riusciranno più a riaprire». Il presidente della Fondazione, Giuseppe Benedetto, afferma: «Molte attività produttive hanno già chiuso, si pensi alla filiera del turismo e della ristorazione, altre restano aperte riducendo drasticamente o azzerando il fatturato. Nel primo caso i costi fissi continuano a correre, nel secondo a quei costi si sommano anche quelli di gestione, ivi compreso il pagamento dei collaboratori. Senza un immediato intervento tutte queste attività finiranno con il non riaprire o per chiudere. Ciò provocherà il non pagamento dei fornitori, avviando così una catena di fallimenti. Quando questa emergenza finirà, pertanto, non solo non è scontato che tutti riaprano, ma è sicuro che molti produttori si troveranno già fuori dal mercato».

Ma quali sono gli 8 punti della ricetta?