Divieti per emergenza covid-19, ecco il bilancio dei controlli

Nella giornata di ieri (sabato 28 marzo) sono state controllate 203.011 persone e 84.941 esercizi commerciali e attività. Dall'11 al 28 marzo 2020 sono state controllate complessivamente 3.069.879 persone e 1.419.869 esercizi commerciali. Le persone sanzionate in via amministrativa per i divieti sugli spostamenti sono state ieri 4.942; le persone denunciate per false attestazioni nell'autodichiarazione sono 142 e quelle denunciate per violazione della quarantena 49. Gli esercizi commerciali sanzionati sono stati 151; sono 22 i provvedimenti di chiusura delle attività.